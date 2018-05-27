В МЧС предупредили жителей Оренбуржья о сильном ветре

В понедельник, 28 мая, в Оренбургской области ожидается серьезное усиление ветра. Местами порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях», — рекомендовали в областном главке МЧС.

Спасатели напомнили, что при нахождении на улице стоит укрыться от ветра в подъезде дома или подземном переходе. Также отмечается, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Напомним, что сегодня из-за урагана пострадали два жителя Кирова. Они находились на остановке, когда на нее упало дерево.