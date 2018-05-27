На День пограничника в Ижевске ограничат движение по ряду улиц

Завтра, 28 мая, власти Ижевска ограничат движение по ряду улиц. В связи с торжественным шествием на День пограничника будут закрыты участки пяти улиц.

Ограничение будет действовать с 11:30 до 13:00 часов, говорится в сообщении администрауции города.

Дорожники перекроют улицы Коммунаров (от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева), Лихвинцева (от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская), Пушкинская (от ул. Наговицына до ул. Красногеройская), Бородина (от ул. Пушкинская до ул. Милиционная), Милиционная (от ул. Бородина до ул. Кирова).

Напомним, что в этом году отмечают 100-детие пограничных войск в связи с этим программа праздничных мероприятий будет расширена.