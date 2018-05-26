Минниханов опубликовал видео с республиканского ифтара

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в Instagram видео с республиканского ифтара. Главной его особенностью является разделение по гендерному признаку. Сегодня ифтар прошел для мужчин.

Мероприятие традиционно проводят ДУМ РТ, Ассоциация предпринимателей-мусульман России (АПМ) и «Казань Арена». Правда, футбольный турнир (ЧМ по футболу), как и прошлым летом (Кубок конфедераций), вынудил организаторов сменить основную площадку — новый стадион на Казанскую академию тенниса.

Подробнее о священном месяце — в материале «Реального времени».