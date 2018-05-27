Победителем премии «Национальный бестселлер – 2018» стал роман о гриппе Алексея Сальникова
Литературной премией «Национальный бестселлер — 2018» («Нацбест») награжден роман «Петровы в гриппе и вокруг него» писателя из Екатеринбурга Алексея Сальникова. Победителя определили накануне в Петербурге.
В шорт-лист кандидатов вошли роман Василия Аксенова «Была бы дочь Анастасия», роман «Сука» Марии Лабыч, «Дорогая, я дома» Дмитрия Петровского, «Посмотри на него» Анны Старобинец, сообщает «Фонтанка».
Жюри конкурса состояло из победителя «Нацбеста-2017» Анны Козловой, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, художника Татьяны Ахметгалиевой, профессора университета Париж — Сорбонна Элены Мела и других.
Победитель премии получил 1 млн рублей. По словам Сальникова, он намерен «закрыть» этими деньгами ипотеку.
Отметим, что «Реальное время» собирает библиотеку предпринимателя, где пользователи могут отдать голос за книгу, наиболее достойную библиотеки бизнесмена.ОбществоКультура
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