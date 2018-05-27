Израильские истребители атаковали объекты «Хамаса» в секторе Газа

Израильские истребители нанесли удар по позициям радикального палестинского движения «Хамас» в южной части сектора Газа.

«Атака произведена в ответ на инцидент, в ходе которого ранее в субботу несколько подозреваемых нарушили израильскую границу и попытались нанести ущерб инфраструктуре безопасности, а также на продолжающиеся попытки сломать забор безопасности в ходе беспорядков на границе, которые регулярно организовывает «Хамас», — цитирует ТАСС пресс-службу вооруженных сил Израиля.

Ранее самолеты Армии обороны Израиля атаковали подземную структуру и два морских объекта движения «Хамас» в секторе Газа.