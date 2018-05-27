Агент Свечникова: Андрей будет играть в НХЛ в следующем сезоне

Агент российского нападающего Андрея Свечникова Марк Гандлер пообещал, что в следующем сезоне форвард будет играть в Национальной хоккейной лиге. По оценкам экспертов на летнем драфте 18-летний хоккеист, скорее всего, будет выбран в топ-3.

«Без всяких сомнений, он будет играть в НХЛ в следующем сезоне, потому что у него есть все необходимые качества для этого. Он будет жестким игроком, который не боится силовой борьбы. У него хорошая скорость, отличный бросок, и он умеет играть в пас», — сказал агент AllHockey.

Напомним, что Андрей Свечников является выпускником академии «Ак Барса». Выступая за юношеские команды, он становился лучшим в течение нескольких сезонов. В сезоне 2012/2013 он забросил 72 гола и набрал 54 передачи в 34 матчах первенства России среди юношей своего возраста. В следующем году — 90 (62+28) в 26 играх.

В 2016 году хоккеист уехал в юниорские лиги Северную Америку. В рейтингах драфта НХЛ-2018 он идет на втором месте после шведского защитника Расмуса Далина.

