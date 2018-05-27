Гол Карадениза в матче с «Анжи» признан лучшим в сезоне

Полузащитник Гекдениз Карадениз назван автором лучшего гола «Рубина» в сезоне 2017/2018 РФПЛ, сообщает официальный Instagram клуба.⠀Голосование проводилось среди поклонников команды в социальных сетях совместно с генеральным спонсором клуба ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Лучший гол в сезоне турецкий футболист забил в домашнем матче 7-го тура c границ штрафной площади, забросив мяч «парашютиком» через голову голкипера гостей Алексея Солосина.

Напомним, что нынешний сезон стал последним Гекдениза Карадениза в качестве игрока. Прощание с полузащитником прошло на последнем домашнем матче «Рубина» в сезоне против ФК «Уфа».