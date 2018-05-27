Открытие движения по Крымскому мосту большинство россиян считает значимым событием для всей страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что большинство россиян (91%) считают значимым событием открытие Крымского моста.

Большинство слышали об открытии объекта — 97%, в том числе 67% сами искали информацию по этому вопросу. Подавляющее большинство граждан (92%) восприняли новость положительно. Почти четверть россиян — 23% — готовы в ближайший год совершить поездку по мосту.

Напомним, по Крымскому мосту с момента запуска движения проехало более 108 тыс. автомобилей. Большинство едут в сторону полуострова. Самая высокая интенсивность движения наблюдалась в день открытия движения 16 мая (почти 21 тыс. машин) и в выходные 19—20 мая (20 тыс. и 23 тыс. соответственно).