Следователи выяснят обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

Следственный комитет России выяснит причины крушения легкомоторного самолета «Бекас».

По предварительным данным, сегодня около 20.40 при проведении агрохимических работ он потерпел крушение. Пилот погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в Алжире близ города Блида примерно в 8.00 по местному времени потерпел крушение военный самолет Ил-78, число жертв составило 257 человек. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность. По словам очевидцев, у авиалайнера больше всего повреждена передняя часть фюзеляжа.