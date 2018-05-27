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Следователи выяснят обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

01:31, 27.05.2018
Следователи выяснят обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России выяснит причины крушения легкомоторного самолета «Бекас».

По предварительным данным, сегодня около 20.40 при проведении агрохимических работ он потерпел крушение. Пилот погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в Алжире близ города Блида примерно в 8.00 по местному времени потерпел крушение военный самолет Ил-78, число жертв составило 257 человек. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность. По словам очевидцев, у авиалайнера больше всего повреждена передняя часть фюзеляжа.

Происшествия
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