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Аэроклуб, в котором погибли челнинец и его товарищ, возобновит полеты

11:22, 27.05.2018
Аэроклуб, в котором погибли челнинец и его товарищ, возобновит полеты
Фото: скриншот видео

Аэроклуб «Мензелинск» готовится поднять в небо самолет с парашютистами уже завтра, 28 мая, но спортсменов-любителей среди них стало меньше.

В клубе началась проверка, на время которой работа приостанавливалась. Причиной стала гибель двух парашютистов. В небе спортсмены стукнулись друг о друга и получили травмы, сообщают «Челнинские известия».

По результатам комиссии все произошло из-за неосмотрительности погибших. Они произвели раскрытие, не посмотрев по сторонам, что привело к столкновению.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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