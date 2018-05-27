В Уфе цены на бензин оказались самыми низкими в ПФО

Уфа стала городом с самыми низкими ценами на бензин серди столиц регионов ПФО. Средняя стоимость одного литра бензина по итогам периода с 14 по 20 мая составила 40,42 рубля.

Согласно данным Росстата АИ-92 в Уфе в стреднем стоит 39,45 рубля. Цены на АИ-95 и АИ-98 составляют 42,39 и 46,62 рубля соответственно. Стоимость дизельного топлива оценивается в 42,69 рубля за 1 литр.

На втором месте среди городов ПФО оказалась Казань. В столице Татарстана средняя цена на бензин достигла 40,63 рубля. При этом в Казани самый дешевый в Поволжье бензин марок АИ-92 и АИ-95. Цена за литр составила 39,23 и 41,83 рубля соответственно.

По данным ведомства, за прошлую неделю рост цен на бензин автомобильный наблюдался в 80 центрах регионов России. Наибольший рост на топливо произошел в Ханты-Мансийске — на 5%, Липецке — на 4,2%, Белгороде и Костроме — на 3,9% и Курске — на 3,8%.