Глава МИД Узбекистана 28 мая посетит Россию

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в период с 28 по 30 мая будет пребывать в России с рабочим визитом.

«28—30 мая министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Россию», — говорится в сообщении на сайте узбекского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума президент Татарстана Рустам Минниханов и хоким Ташкентской области Узбекистана Гуломжон Ибрагимов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.