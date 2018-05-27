Глава МИД Узбекистана 28 мая посетит Россию
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в период с 28 по 30 мая будет пребывать в России с рабочим визитом.
«28—30 мая министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Россию», — говорится в сообщении на сайте узбекского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума президент Татарстана Рустам Минниханов и хоким Ташкентской области Узбекистана Гуломжон Ибрагимов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.ОбществоВласть
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