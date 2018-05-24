Татарстан и Ташкентская область подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума президент Татарстана Рустам Минниханов и хоким Ташкентской области Узбекистана Гуломжон Ибрагимов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

Документ предполагает осуществление международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию контактов с Узбекистаном в рамках российско-узбекистанских отношений. В 2017 году объем торгового оборота вырос почти на 80% и составил $92 млн.

Ранее Минниханов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в рамках встречи на Петербургском международном экономическом форуме — 2018 подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами.