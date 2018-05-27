Судмедэксперты идентифицировали останки всех погибших при крушении Boeing 737 на Кубе

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Судмедэксперты завершили процедуру идентификации останков всех погибших при крушении Boeing 737 на Кубе.

Установлены личности 110 погибших, среди которых пять детей. При крушении выжили три женщины, две из которых скончались позднее в больнице. Состояние еще одной выжившей, 19-летней Майлен Диас, оценивается медиками как критическое, передает Cubadebate.

Напомним, 18 мая пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване.

Число погибших в авиакатастрофе в аэропорту Кубы увеличилось до 110 человек, три человека ранены. По данным российского посольства, россиян в самолете не было.

