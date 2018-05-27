Новости промышленности

08:38 МСК
Новости раздела
Промышленность

В России создадут новый метеоспутник «Арктика-М»

07:47, 27.05.2018
В России создадут новый метеоспутник «Арктика-М»
Фото: pixabay.com

В России приступили к созданию нового гидрометеорологического спутника системы «Арктика-М», запуск которого планируется на 2021 год. Новый аппарат будет собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли.

«Начато создание спутника «Арктика-М» №2 с запуском в 2021 году. Кроме того, есть планы осуществить запуски в 2023, 2024 и 2025 годах аппаратов «Арктика-М» под номерами 3, 4 и 5», — передает «РИА Новости» слова источника в космической области.

Ранее с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Протон-М» с военным космическим аппаратом. До этого стартовала ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08».

ПромышленностьМашиностроение
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты