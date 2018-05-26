Гуф отменил воскресный концерт в Уфе
Известный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) отменил концерт в Уфе, назначенный на воскресенье, 27 мая. Об этом стало известно только за два дня до мероприятия.
Причиной отмены назвали состояние здоровья исполнителя, передает BashNews.
Стоимость билета на концерт начиналась от 1000 рублей.Встреча с фанатами была перенесена на 19 июля, она пройдет в ресторане «Максимилианс». ОбществоКультура Башкортостан
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