Площадь пожара в удмуртской колонии составила 900 кв.м

Спасатели потушили пожар здании в исправительной колонии №7 в Удмуртии. Площадь возгорания составила 900 кв.м.

Открытое горение было ликвидировано в 16:50 мск, передает ТАСС. После этого началась проливка здания.

Пожар начался в цехе деревообработки около 13:30 по московскому времени. Осужденные, находившиеся в цехе в момент возгорания, были эвакуированы.

Жертв и пострадавших нет. На место происшествия выехали руководство и специалисты УФСИН России по Удмуртской Республике. Причина пожара устанавливается.