В Удмуртии на территории исправительной колонии произошел пожар

В Удмуртии на территории исправительной колонии возник пожар, к настоящему времени его площадь достигла 900 кв. м.

«От МЧС на месте работают 11 единиц техники и 30 человек. Информации о пострадавших нет», — пояснила пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Вероника Митрофанова.

Кроме того, из-за пожара произошло частичное обрушение горящего здания на общей площади 600 кв. м, передает ТАСС.

Напомним, что 16 мая на территории бывшего военного городка в Удмуртии произошелпожар. Из-за загоревшейся травы стали разрываться снаряды, которые не были уничтожены на артиллерийском арсенале.