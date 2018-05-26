Первый пляж Оренбуржья получил разрешение на работу

Сотрудники МЧС выдали разрешение на работу пляжа «Радуга» в Оренбурге. Пока он является единственным в области имеющим официальные документы, позволяющие эксплуатировать место отдыха.

Пляж имеет все необходимое оборудование и персонал, следует из сообщения ГУ МЧС России по Оренбургской области.

«Открытие и эксплуатация пляжа без регистрации, проведения технического освидетельствования и заключения о его годности, выданного уполномоченным должностным лицом Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Оренбургской области, запрещается», — подчеркивают спасатели.

Ранее сообщалось, что центральный пляж Оренбурга может быть перенесен. Это связано с благоустройством набережной Урала.