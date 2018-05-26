Константин Барулин: «Гарипов стал зрелым вратарем и в одиночку вытащил чемпионский плей-офф»

Вратарь хоккейного клуба «Сочи» Константин Барулин оценил выступление казанского «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

– «Ак Барс» заслуженно завоевал Кубок Гагарина?

– Считаю, что да. Лига развивается, конкуренция серьезная. Чтобы там ни говорили. Хочу поздравить Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова, своего друга Даниса Зарипова. Я с ним два сезона играл в Казани. Правильно сказал Илья Ковальчук: пять Кубков Гагарина – это космос.

– Когда вы играли в Казани, взошла звездочка голкипера Эмилия Гарипова. Он уже тогда составлял вам конкуренцию.

– Очень рад за Эмиля. Он стал зрелым вратарем. Провел классный сезон. В одиночку вытащил чемпионский плей-офф. Достойно ответил на доверие тренеров. Слышал, у него было предложение из НХЛ, но он еще на два сезона остался в КХЛ,- сказал Барулин.

Напомним, ранее Зинэтула Билялетдинов был признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2017/18.