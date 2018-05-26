Нобелевскую премию по литературе могут не вручить в 2018 и 2019 году

Исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен в эфире Шведского радио не смог подтвердить, что лауреатов Нобелевской премии за 2018 и 2019 годы в области литературы назовут в следующем году.

«Нобелевский фонд отметил, что премия будет присуждена, когда Шведская академия вернет себе доверие. Это означает, что 2019 год — это не окончательный срок» — цитирует Хайкенстена ТАСС.



По его словам, определять имя лауреата может не только Шведская академия. Нобелевский фонд получил предложения об «альтернативных институтах», которые могут заняться вручением премии.



В начале мая стало известно, что Шведская академия может не вручить Нобелевскую премию по литературе в 2018 году. Отказ связан со скандалом, возникшим после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно, мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон, в сексуальных домогательства.

Также сообщалось, что он разглашал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии. Сам фотограф обвинения отрицает.