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C бывшего главы УЕФА Платини сняли обвинения в коррупции

03:30, 26.05.2018
C бывшего главы УЕФА Платини сняли обвинения в коррупции
Фото: government.ru

Швейцарская прокуратура приняла решение снять все обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Это произошло в связи с недостаточным количеством улик. По словам прокурора, Платини был допрошен по этому делу «как человек, предоставивший важную информацию», что приравнивается к статусу свидетеля, передает ТАСС.

Напомним, несколько высокопоставленных сотрудников Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе экс-глава Йозеф Блаттер, были задержаны в 2015 году в Цюрихе по подозрению в коррупции.

Ранее сообщалось, что Блаттер собирается попросить комитет по этике организации о пересмотре дела о его отстранении.

Справка

В конце 2015 года разгорелся коррупционный скандал с участием Блаттера и Платини. Сообщается, что в 2011 году Блаттер перевел на счета Платини 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА. Сами чиновники эту информацию опровергли. Однако апелляционный комитет ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на 6 лет.

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