C бывшего главы УЕФА Платини сняли обвинения в коррупции

Швейцарская прокуратура приняла решение снять все обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.



Это произошло в связи с недостаточным количеством улик. По словам прокурора, Платини был допрошен по этому делу «как человек, предоставивший важную информацию», что приравнивается к статусу свидетеля, передает ТАСС.

Напомним, несколько высокопоставленных сотрудников Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе экс-глава Йозеф Блаттер, были задержаны в 2015 году в Цюрихе по подозрению в коррупции.

Ранее сообщалось, что Блаттер собирается попросить комитет по этике организации о пересмотре дела о его отстранении.