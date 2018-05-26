C бывшего главы УЕФА Платини сняли обвинения в коррупции
Швейцарская прокуратура приняла решение снять все обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Это произошло в связи с недостаточным количеством улик. По словам прокурора, Платини был допрошен по этому делу «как человек, предоставивший важную информацию», что приравнивается к статусу свидетеля, передает ТАСС.
Напомним, несколько высокопоставленных сотрудников Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе экс-глава Йозеф Блаттер, были задержаны в 2015 году в Цюрихе по подозрению в коррупции.
Ранее сообщалось, что Блаттер собирается попросить комитет по этике организации о пересмотре дела о его отстранении.
Справка
В конце 2015 года разгорелся коррупционный скандал с участием Блаттера и Платини. Сообщается, что в 2011 году Блаттер перевел на счета Платини 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА. Сами чиновники эту информацию опровергли. Однако апелляционный комитет ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на 6 лет.
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