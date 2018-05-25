Костин выступил за ослабление банковского регулирования в РФ

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выразил одобрение работы финансовых структур США и выступил за ослабление банковского регулирования в России.



«Мне кажется, что после кризиса седьмого года финансовый рынок очень сильно зарегулирован. Все европейские страны, включая Россию, смотрят на Соединенные Штаты и видят, что там-то американские банки находятся в лучших условиях. И это дополнительный драйв для экономики. Я считаю, что это было бы очень полезно», — цитирует «Прайм» Костина.

По мнению Костина, президент США Дональд Трамп сумел провести такие законы, которые существенно ослабляют регулирование банковской сферы в Соединенных Штатах. По крайней мере, для малых и средних банков.