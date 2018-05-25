Выход США из иранской программы лишает их всех прав в рамках документа – МИД РФ

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе лишает их всех прав в рамках соглашения. К такому выводу пришла комиссия СВПД по итогам состоявшегося в Вене совещания по выполнению документа.



«Участниками выражено общее глубокое разочарование в связи с односторонним и необоснованным решением Вашингтона о выходе из СВПД», — передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что подобный шаг является существенным нарушением всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе, а также резолюции СБ ООН 2231 (2015), и по факту лишает США всех прав в контексте СВПД.

Участники СВПД договорились выработать защитные механизмы от восстанавливаемых против Тегерана американских санкций.

Ранее Иран перечислил условия, при соблюдении которых Европа может рассчитывать на ядерную сделку с Тегераном.