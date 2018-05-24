Иран выдвинул Европе требования для сохранения ядерной сделки

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями трех ветвей власти страны перечислил условия, при соблюдении которых Европа может рассчитывать на ядерную сделку с Тегераном.



«В случае любого промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право возобновить ядерную активность», — заявил Хаменеи.

Среди условий, в частности, — обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном, гарантии европейских стран по поводу продажи иранской нефти.

Кроме того, Иран требует от стран ЕС показать, что им можно доверять, и не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и его региональную активность.

Ранее Иран пригрозил возобновить обогащение урана до 20%.