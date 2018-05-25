Совет директоров УЗЭМИКа рекомендует акционерам предприятия не выплачивать дивиденды

Совет директоров Уфимского завода эластомеров (УЗЭМИК) рекомендует акционерам предприятия не выплачивать дивиденды в связи с убытками по итогам 2017 года.

Согласно сообщению, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, убыток УЗЭМИК составил 24,3 млн рублей. Его предлагается покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Отмечается, что общее собрание акционеров предприятия назначено на 28 июня.

Напомним, что в феврале сообщалось о планах вывести из совета директоров УЗЭМИК представителя правительства Башкирии.