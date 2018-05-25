Казанский суд вынес третий приговор по делу о «непорочном изнасиловании»: таксист получил условный срок

Фото: Реальное время/Дарья Турцева

К 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком приговорил сегодня казанского таксиста Ильдуса Зиннатзянова Советский райсуд Казани, об этом «Реальному времени» сообщил адвокат таксиста Лев Чумаков.

В пресс-службе суда отметили: суд отменил и меру пресечения в виде домашнего ареста, постановив освободить осужденного. Впрочем, по словам его защитника, этого пока не произошло.

Напомним, это уже третий приговор по делу о так называемом непорочном изнасиловании 18-летней студентки Екатерины С. Ранее районный суд уже дважды признавал Зиннатзянова виновным и наказывал его реальным сроком, но Верховный суд РТ отменял этот приговор. Сам таксист настаивал на своей невиновности.

На старте третьего процесса реальный арест обвиняемому суд заменил домашним.

Подробнее о перипетиях дела — в материале «Реального времени».













