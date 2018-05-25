В МВД отрицают задержание бывшего директора кировского аэропорта

В Управлении МВД России на транспорте по ПФО отрицают факт задержания бывшего гендиректора кировского аэропорта «Победилово» Алексея Легконравова.

«Он не был задержан, информация не соответствует действительности. Никаких уголовных дел, ничего нет. Тревога ложная. Совершенно точно ничего нет», — приводит слова представителя управления портал newsler.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что Легконравов задержан. Сообщалось о подозрениях в отношении экс-руководителя аэропорта в хищении 30 млн рублей.