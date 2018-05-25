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Экс-директора кировского аэропорта задержали по подозрению в хищении 30 миллионов рублей

12:19, 25.05.2018
Экс-директора кировского аэропорта задержали по подозрению в хищении 30 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правоохранители Кирова задержали бывшего гендиректора аэропорта «Победилово» Алексея Легконравова. Он подозревается в хищении 30 млн рублей.

Следствие считает, что экс-руководитель аэропорта перевел на личный счет деньги, полученные в качестве субсидии на возмещение затрат по обслуживанию воздушных судов, передает кировская редакция канала «Первый городской».

Легконравов стал гендиректором «Победилово» в сентябре 2016 года.

Происшествия Кировская область
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