Владимир Алекно о возвращении Алексея Спиридонова в Казань: «Я думаю, он сам все понял»

Сегодня на пресс-конференции, посвященной окончанию волейбольного сезона главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно поделился мнением о возвращении доигровщика Алексея Спиридонова:

— Учитывая, что в команду приходит Нгапет, а так же Спиридонов, который уходил ради игровой практики и места в сборной. Он поменял свое мнение?

— Я думаю, он сам все понял. Он увидел, что игра — это игра, а работа — это работа. Мне не кажется, что поиграв там, он деградировал. Что касается сборной, то, наоборот, именно из «Зенита» он попадал в сборную, а в Красноярске — нет.



Что касается игровой практики, я больше чем уверен, что нас ждет за 60 игр, и работы ему хватит.

Все всегда говорят про Леона, но вы посмотрите на статистику, у нас и Пантелеймоненко сколько играл, и Алексеев играл и там, и там.

Напомним, что Спиридонов покинул казанский «Зенит» в апреле 2016 года и перебрался в красноярский «Енисей». О возвращении доигровщика в «Зенит» стало известно в апреле нынешнего года.