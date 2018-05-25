В Челнах двух депутатов могут лишить статуса из-за ошибок в декларациях

Городской совет Набережных Челнов может лишить статуса двух депутатов уже в июне, на очередной сессии, сообщает chelny.biz со ссылкой на источники.

Под вопросом депутатская карьера Сергея Яковлева, представителя фракции КПРФ, и Дениса Нитенко из партии «Справедливая Россия». В их декларациях за 2016 год нашли неточности, проверку проводило Управление по вопросам антикоррупционной политики при президенте Татарстана.

Однако сами депутаты назвали ошибки незначительными и непредумышленными.