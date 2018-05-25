Доходы и расходы бюджета Самарской области увеличили на 3,7 миллиарда рублей

Самарская губернская дума одобрила поправки в областной бюджет на 2018 год, увеличивающие доходную и расходную части на 3,7 млрд рублей.

Как сообщается на сайте Губдумы, 2,2 млрд рублей безвозмездно будут выделены из федерального бюджета. Еще 1,4 млрд рублей поступит в казну области за счет увеличения налога на доходы физических лиц и налога, уплачиваемого в связи с упрощенной системой налогообложения.

Федеральные средства планируется потратить на строительства моста «Фрунзенский», создание дополнительных мест в детских садах, приобретение медицинских изделий для детских поликлиник, оказание паллиативной помощи, берегоукрепление Саратовского водохранилища у с. Рождествено, поставку и монтаж временных строений и сооружений для подготовки и проведения ЧМ-18 и т. д.

Ранее сообщалось, что Татарстан, Самарская и Оренбургская области вошли в топ-10 по отчислениям в бюджет России.