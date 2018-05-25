Аэропорт Чебоксар могут назвать в честь космонавта Андрея Николаева

Аэропорт Чебоксар планируют назвать именем родившегося в Чувашии космонавта Андрея Николаева. Об этом сообщил глава региона Михаил Игнатьев.

«Мы дальше будем отрабатывать [вопрос переименования аэропорта в честь космонавта]… Мы еще раз все шаги предпримем, это может произойти к 2020 году», — сказал он.

Игнатьев добавил, что соответствующие предложения правительство направляло в Росреестр, но ведомство пока отказало, пишет ТАСС.

Ранее «Реально время» писало, что реконструкция аэропорта «Чебоксары» начнется в конце 2018 года.