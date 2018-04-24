В конце 2018 года в Чебоксарах начнут реконструировать аэропорт
Реконструкция аэропорта «Чебоксары» начнется в конце 2018 года. Ее планируется завершить в течение трех лет. Об этом сообщил глава Чувашии Михаил Игнатьев.
«Реконструкция начнется в конце этого года. В течение трех лет мы ожидаем увидеть обновленный терминал», — цитирует его «РИА Новости».
По его словам, эскизный проект аэропорта уже прошел обсуждение.
«Возможно, при последующей разработке проектно-сметной документации, с учетом существующего роста пассажиропотока будут приняты отдельные дополнительные решения», — сказал Игнатьев.
Он также отметил, что уже в этом году у аэропортового комплекса появится парковка для автомобилей, которой до этого не было.
Ранее сообщалось, что власти Чувашии намерены повысить плату за проезд на межмуниципальных маршрутах.ОбществоИнфраструктура
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