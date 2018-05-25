Альберт Шигабутдинов о соглашении с Deutsche Bank AG: «Мы смогли создать максимально идеальные условия»

Фото: Олег Тихонов

После церемонии подписания долгосрочного кредитного соглашения между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Deutsche Bank AG на финансирование проекта по строительству олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год. Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов поблагодарил всех участников подготовки соглашения и отметил: «Впервые в нашей истории мы создали максимально идеальные условия для успешной реализации крупнейшего проекта. Бесконечно благодарен «Дойче Банку», который за короткое время принял решение о финансирования на выгодных условиях. И, конечно, я благодарен руководству «Ойлер Гермес», тому, что они быстро приняли решение о поддержке и смогли все согласовать с правительством. И благодарен компании «Линде», которая подготовила взаимовыгодный контракт. Мы смогли решить много вопросов. И, конечно, я благодарен сотрудникам ТАИФа и НКНХ за хорошую работу», — заявил Альберт Шигабутдинов.

Напомним, долгосрочное кредитное соглашение ПАО «Нижнекамскнефтехим» с Deutsche Bank AG при поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes рассчитано на 807 млн евро и будет действовать до 2032 года. Кредиторами выступят пять немецких банков: кроме Deutsche Bank средства предоставят UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG.

Документ подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.