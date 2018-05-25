«Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Deutsche Bank AG на финансирование олефинового комплекса

«Нижнекамскнефтехим» подписал долгосрочное кредитное соглашение с Deutsche Bank AG на финансирование проекта по строительству олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год. Соглашение при поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes рассчитано на 807 млн евро и будет действовать до 2032 года. Кредитором выступят пять немецких банков: кроме Deutsche Bank средства предоставят UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG.

Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.

Средства будут направлены на реализацию проекта по строительству нового олефинового комплекса совместно с Linde AG. Контракт на реализацию первого этапа комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год был подписан на прошлом Питерском международном экономическом форуме.