«Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Deutsche Bank AG на финансирование олефинового комплекса
«Нижнекамскнефтехим» подписал долгосрочное кредитное соглашение с Deutsche Bank AG на финансирование проекта по строительству олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год. Соглашение при поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes рассчитано на 807 млн евро и будет действовать до 2032 года. Кредитором выступят пять немецких банков: кроме Deutsche Bank средства предоставят UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG.
Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.
Средства будут направлены на реализацию проекта по строительству нового олефинового комплекса совместно с Linde AG. Контракт на реализацию первого этапа комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год был подписан на прошлом Питерском международном экономическом форуме.
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Компания «Ойлер Гермес» — мировой лидер в области страхования и управления дебиторской задолженностью, а также признанный эксперт в сфере кредитного страхования. История Euler Hermes насчитывает более 100 лет, в течение которых компания пережила вместе с мировой экономикой ряд подъемов и спадов, накопив значительную экспертизу в области анализа финансово-экономических рисков в международном масштабе. Офисы компании расположены в более чем 50 странах.
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