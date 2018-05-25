В Казани ищут иностранцев, толкнувших полицейского при сносе торговых палаток

Сегодня Следком по РТ возбудил уголовное дело по факту применения силы к участковому из отдела полиции «Сафиуллина» 24 мая на улице Зорге.

По версии следствия, страж порядка сопровождал сотрудников исполкома, которые прибыли на Зорге сносить установленные торговые палатки. Продавцы начали возмущаться, усомнившись в законности таких действий, а когда полицейский попытался их успокоить, начали толкать его и хватать за форму. После чего скрылись.

Силовики полагают, что обижали сотрудника четверо граждан Узбекистана, личности двоих уже установлены.





