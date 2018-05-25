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Новым гендиректором ижевского «Газпром Спецгазавтотранса» утвердили Артема Ромашихина

11:38, 25.05.2018
Новым гендиректором ижевского «Газпром Спецгазавтотранса» утвердили Артема Ромашихина
Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru

Совет директоров ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» утвердил Артема Ромашихина на должности гендиректора компании. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора и исполнял обязанности главы компании с 8 мая.

О назначении Ромашихина сообщила пресс-служба ижевской «дочки» «Газпрома».

Отмечается, что новый гендиректор работает в «Газпром Спецгазавтотрансе» уже 12 лет. В 2006-м он пришел в компанию мастером участка.

Напомним, что предыдущий гендиректор компании Владимир Тумаев находится под стражей. Он арестован по подозрению в организации заказного убийства. В апреле суд продлил арест Тумаеву до 12 июня.

Бизнес Удмуртия
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