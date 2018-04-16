В Ижевске суд продлил арест совладельцу удмуртской «дочки» «Газпрома» Тумаеву

Сегодня Индустриальный райсуд Ижевска продлил арест совладельцу местной «дочки» «Газпрома» (ПАО «Газпром Спецгазавтотранс») Владимиру Тумаеву. Он останется под стражей до 12 июня.

При этом защита настаивала на переводе под домашний арест, передает «Коммерсант». Газета отмечает, что со 2 апреля Тумаев, который также официально считался старейшим профессиональным футболистом России, госпитализирован и находится в больнице.

По версии следствия, из-за взаимных финансовых претензий совладелец компании «Газпром Спецгазавтотранс» решил убить бизнес-партнера Владимира Стяжкина. Он обвиняется в организации покушения на Стяжкина.

Напомним, что Тумаев был задержан в феврале этого года.