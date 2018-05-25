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Первый кубок ФК «Уфа» по футбольному фристайлу выиграли Иван Круглик и Анастасия Сажина

11:16, 25.05.2018

На уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся первый детский турнир за кубок ФК «Уфа» по футбольному фристайлу. Более двух десятков детей показали отличный уровень владения мячом и невероятные трюки, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».

Победителей и призеров наградил спортивный директор ФК «Уфа» Ильдус Биглов. В турнире отличились:

Дети 7-11 лет:

  • 1 место — Иван Круглик;
  • 2 место — Егор Бончужный;
  • 3 место — Тимур Гунеш;
  • 4 место — Мурат Туляков.

Дети 12-16 лет:

  • 1 место — Анастасия Сажина;
  • 2 место — Эмиль Гайфуллин;
  • 3 место — Данил Гильванов;
  • 4 место — Максим Карлашов.
СпортФутбол Башкортостан
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