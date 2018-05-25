Первый кубок ФК «Уфа» по футбольному фристайлу выиграли Иван Круглик и Анастасия Сажина
На уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся первый детский турнир за кубок ФК «Уфа» по футбольному фристайлу. Более двух десятков детей показали отличный уровень владения мячом и невероятные трюки, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».
Победителей и призеров наградил спортивный директор ФК «Уфа» Ильдус Биглов. В турнире отличились:
Дети 7-11 лет:
- 1 место — Иван Круглик;
- 2 место — Егор Бончужный;
- 3 место — Тимур Гунеш;
- 4 место — Мурат Туляков.
Дети 12-16 лет:
- 1 место — Анастасия Сажина;
- 2 место — Эмиль Гайфуллин;
- 3 место — Данил Гильванов;
- 4 место — Максим Карлашов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым