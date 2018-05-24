СМИ: Сирия отразила ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военному аэродрому Эд-Дабаа в провинции Хомс.



Аэродром подвергся ракетному обстрелу, однако снаряды были сбиты, не достигнув целей, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Есть ли в результате обстрела жертвы и разрушения, агентство не уточняет.

По данным телеканала Al Arabia, в общей сложности по аэродрому было выпущено четыре ракеты.

Ранее сообщалось, что с рядом с российской базой «Хмеймим» сбили беспилотник.