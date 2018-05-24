Россия и Франция будут сотрудничать в области мирного атома

Госкорпорация «Росатом» и Комиссариат по атомной и возобновляемой энергетике Франции заключили стратегический документ о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии.



Стороны обменялись документами в присутствии президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона по итогам переговоров лидеров. С российской стороны подпись под документом поставил глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ определяет пять сфер на новом этапе сотрудничества РФ и Франции в области мирного атома, в том числе совместную работу на территориях РФ и Франции, взаимные проекты в интересах третьих стран, работу в цифровой сфере, энергетику завтрашнего дня и сотрудничество в области альтернативной энергетики.

Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму порядка €1 млрд.

