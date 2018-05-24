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Россия и Франция подписали соглашения на один миллиард евро

21:48, 24.05.2018
Россия и Франция подписали соглашения на один миллиард евро
Фото: kremlin.ru

Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму порядка €1 млрд.

«Это шесть соглашений с французами примерно на €1 млрд», — передает НТВ со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.

Напомним, сегодня, 24 мая, в Константиновском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона.

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