Мордовия планирует поставки кабельной продукции на Кубу

Власти Мордовии планируют расширение сотрудничества с Кубой за счет поставок кабельной продукции и рассматривают возможность совместного проекта по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры.



«У нас есть кабельно-проводниковая продукция, защищенная международными патентами, и она представляет огромный интерес для Кубы, которая начинает активно программу цифровизации и информатизации страны», — цитирует ТАСС зампредседателя правительства Мордовии, министра промышленности, науки и новых технологий Александра Седова.

Конкретные договоры о поставках могут быть подписаны на выставке в Гаване в ноябре — декабре 2018 года.