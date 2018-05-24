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Промышленность

Мордовия планирует поставки кабельной продукции на Кубу

21:11, 24.05.2018

Власти Мордовии планируют расширение сотрудничества с Кубой за счет поставок кабельной продукции и рассматривают возможность совместного проекта по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры.

«У нас есть кабельно-проводниковая продукция, защищенная международными патентами, и она представляет огромный интерес для Кубы, которая начинает активно программу цифровизации и информатизации страны», — цитирует ТАСС зампредседателя правительства Мордовии, министра промышленности, науки и новых технологий Александра Седова.

Конкретные договоры о поставках могут быть подписаны на выставке в Гаване в ноябре — декабре 2018 года.

Промышленность
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