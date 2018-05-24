Минздрав РФ: совершеннолетие в России должно наступать в 21 год

Совершеннолетие в России должно наступать в 21 год, до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а осмотры должен проводить педиатр.



«Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе. До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница», — цитирует «РИА Новости» замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву.

«Детство мы берем в кавычки — это не о том, что нужно на горшок садиться. Мы в этот период говорим: «Не пей, не кури», и с человеком работают педиатры, это не терапевты, они работают с лаской, добротой, больше времени уделяют», — добавила Яковлева.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о перспективе продления периода детства до 25—30 лет.