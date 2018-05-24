В Ижевске закрыли кафе «Династия» из-за сообщений об отравлении детей
Владельцы кафе «Династия» в Ижевске закрыли заведения до выяснения причин. Удмуртское управление Роспотребнадзора проводит проверку.
О закрытии кафе рассказала ресторатор Алена Кручинина, сообщает ижевская редакция «Московского комсомольца».
В Роспотребнадзоре опубликовали информацию о проверке. По данным ведомства, организовано эпидемиологическое расследование. Проведены лабораторные исследования, взяты пробы окружающей среды и заболевших.
Также управление выдало предписание ООО «РКД» (оператор «Династии») о проведении противоэпидемических мероприятий.
Ранее в Сети стали появляться сообщения об отравлениях детей после ужина в этом кафе.БизнесУслуги Удмуртия
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