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В Ижевске закрыли кафе «Династия» из-за сообщений об отравлении детей

18:56, 24.05.2018

Владельцы кафе «Династия» в Ижевске закрыли заведения до выяснения причин. Удмуртское управление Роспотребнадзора проводит проверку.

О закрытии кафе рассказала ресторатор Алена Кручинина, сообщает ижевская редакция «Московского комсомольца».

В Роспотребнадзоре опубликовали информацию о проверке. По данным ведомства, организовано эпидемиологическое расследование. Проведены лабораторные исследования, взяты пробы окружающей среды и заболевших.

Также управление выдало предписание ООО «РКД» (оператор «Династии») о проведении противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Сети стали появляться сообщения об отравлениях детей после ужина в этом кафе.

БизнесУслуги Удмуртия
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