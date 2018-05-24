СМИ: Абрамович хочет получить израильское гражданство

Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует получить гражданство Израиля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местное издание.

По данным газеты, сегодня Абрамович прибудет в Израиль. Отмечается, что бизнесмен решился начать процедуру получения гражданства после затруднений с получением британской визы.

Напомним, предыдущая виза бизнесмена истекла несколько недель назад, а новую ему не выдали. Из-за этого владелец лондонского футбольного клуба «Челси» не смог присутствовать на стадионе «Уэмбли» в Лондоне на финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».