Кировский хладкомбинат показал падение прибыли на 50% до 23,5 миллиона рублей

Чистая прибыль ОАО «Кировхладокомбинат» по итогам 2017 года составила 23,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель упал на 56%.

При этом выручка предприятия упала только на 14%, до 536,9 млн рублей, следует из отчетности предприятия, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

Из документов следует, что расходы на производство и продажу мороженого также сократились. Себестоимость составила 244,2 млн рублей, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Из отчетности предприятия следует, что производство мороженого сократилось на 17,7% до 2 076 тонн. Причиной стала плохая погода летом 2017 года. Из-за нее сократились продажи мороженого.