ВТБ и Чувашия в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и глава Чувашии Михаил Игнатьев подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе банка, документ предусматривает взаимодействие ВТБ и республики, направленное на социально-экономическое развитие региона. Стороны намерены развивать сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, госпрограмм Чувашии. Также среди направлений сотрудничества — работа по внедрению современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории республики.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область и ВТБ на ПМЭФ-2018 договорились о сотрудничестве.