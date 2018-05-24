Ульяновская область и ВТБ на ПМЭФ-2018 договорились о сотрудничестве

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве.



Речь идет о партнерстве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики области. Стороны намерены внедрять современные банковские технологии, развивать программы поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ВТБ.

«Сотрудничество с ВТБ станет дополнительным импульсом в социально-экономическом развитии региона. В свою очередь, мы сделаем все возможное, чтобы Ульяновская область вышла на новый уровень работы с банковским сектором», — отметил Сергей Морозов.

24 мая началась основная программа Петербургского форума. Участие в нем принимают делегации и из других регионов ПФО. В частности, из Татарстана.